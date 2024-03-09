Нетаньяху заявил, что Израиль не будет слушать нотации Эрдогана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику в адрес его правительства со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сравнившего израильские власти в свете ситуации вокруг сектора Газа с нацистами.

По словам Нетаньяху, все действия Израиля законны, передает ТАСС.

«Израиль, который придерживается законов войны, не будет выслушивать моральные проповеди Эрдогана, который поддерживает убийц и насильников из террористической организации ХАМАС, отрицает геноцид армян, убивает курдов в своей стране, где пропадают оппоненты режима и журналисты», – написал израильский премьер в X.