Фидан и Блинкен обсудили Южный Кавказ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии во время встречи в Вашингтоне.
Об этом сообщается в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Фидан обсудили сотрудничество США и Турции по Сирии, Южному Кавказу и в области достижения прочного мира на Ближнем Востоке», – отметил Миллер. По его словам, стороны заявили о приверженности поддержанию безопасности в Черном море, несмотря на украинский конфликт.
Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили перспективы расширения двусторонней торговли и инвестиций.