Фидан и Блинкен обсудили Южный Кавказ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии во время встречи в Вашингтоне.

Об этом сообщается в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Фидан обсудили сотрудничество США и Турции по Сирии, Южному Кавказу и в области достижения прочного мира на Ближнем Востоке», – отметил Миллер. По его словам, стороны заявили о приверженности поддержанию безопасности в Черном море, несмотря на украинский конфликт.

Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили перспективы расширения двусторонней торговли и инвестиций.