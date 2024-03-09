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Греция, увидев успех ВС Азербайджана в Карабахе, разработает Армении антидроновый купол

Греция, увидев успех ВС Азербайджана в Карабахе, разработает Армении антидроновый купол

Власти Греции готовят реформу армии страны наряду с расширением выпуска греческой военной продукции и созданием «купола» против беспилотников.

Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в интервью газете «Нафтемпорики».

Министр отметил, что в вооруженных силах страны готовится крупнейшая реформа под названием «Повестка-2030».

«Стремительное технологическое развитие, кибератаки и искусственный интеллект, а также вооруженные конфликты последних лет в нашем регионе подчеркивают настоятельную необходимость модернизации и адаптации вооруженных сил к новой ситуации, – сказал Дендиас. – Основными элементами реформы являются развитие исследований и инноваций с созданием соответствующей экосистемы в вооруженных силах, модернизация институциональной базы высших военных учебных заведений, создание Объединенного корпуса информатики. В контексте реформы, конечно, предусмотрены и планируемые изменения срока службы».

Министр указал на важную роль БПЛА в современной стратегии обороны. «Технологические разработки в области дронов и систем борьбы с дронами изменили способы ведения войны в мире, – сказал Дендиас.

«Во время моего недавнего визита в Армению я был подробно проинформирован об их использовании на современном поле боя. Напомню, что это страна, вооруженные силы которой подверглись нападению со стороны армии, которая массово использовала дроны, в том числе беспилотники Bayraktar. По той же причине мы будем взаимодействовать с Арменией в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере обороны и с учетом уроков, извлеченных из конфликта в Карабахе», – отметил министр.

По словам министра, Греция осознает важность этих технологий и активно занимается укреплением своих возможностей в этой области в рамках новой экосистемы. «Мы будем быстро работать над тем, чтобы преодолеть данное отставание от соседних стран, а также создать «купол» против беспилотников, охватывающий территорию Греции», – подчеркнул Дендиас.

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