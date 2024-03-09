В Сенегале стартовала избирательная кампания по выборам президента

52 Просмотров

Избирательная кампания по выборам президента Сенегала официально началась в африканской стране, голосование состоится 24 марта, сообщила радиостанция RFI.

Предвыборная кампания продлится 12 дней вместо 21, как это установлено национальным избирательным законом, отмечает она. За пост президента борются 19 кандидатов, среди которых нет действующего главы государства Маки Саля, который уже избирался дважды. Кандидат на выборах от правящей партии – бывший премьер Амаду Ба, который 6 марта был отправлен Салем в отставку вместе с правительством, чтобы дать ему возможность полностью посвятить себя предстоящим выборам.

Саль своим указом от 6 марта назначил проведение президентских выборов 24 марта. На следующий день Конституционный совет (КС) Сенегала утвердил эту дату.

Первоначально президентские выборы должны были пройти в Сенегале 25 февраля. Однако 3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за «неразберихи с кандидатами». Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента. На заседании 15 февраля КС признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. Также КС указал, что полномочия действующего президента после 2 апреля не могут быть продлены актом парламента.

Созванный по инициативе Саля общенациональный диалог предложил провести выборы 2 июня. Президент страны поддержал эту дату. Однако КС признал неконституционным проведение выборов после истечения срока полномочий действующего президента. После этого Саль назначил новую дату – 24 марта.