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В Украине вспышка скарлатины

В Украине вспышка скарлатины

Количество случаев заболевания скарлатиной существенно возросло в Одесской области на юге Украины, уже зафиксирован один летальный исход, говорится в сводке украинского регионального центра контроля и профилактики болезней.

Согласно данным, опубликованным на странице центра в Facebook, с начала года в Одесской области уже зафиксирован 61 случай заболевания среди детей, в том числе один летальный от осложнений. В то время как за весь прошлый год было зарегистрировано 182 случая.

В центре контроля и профилактики объяснили рост числа заболевших «очередным цикличным подъемом». Уточняется, что последний такой подъем фиксировали в 2014 году, тогда заболели 355 человек.

Скарлатина – острая инфекционная болезнь, проявляется повышением температуры тела, воспалением и кожной сыпью. Заражение происходит главным образом воздушно-капельным путем или через вещи больного. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от двух до восьми лет.

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