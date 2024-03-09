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Бывший президент Гондураса Хуан Орландо приговорен судом Нью-Йорка

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо приговорен судом Нью-Йорка

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес вступил в сговор с наркоторговцами и использовал своих военных и национальную полицию для того, чтобы тонны кокаина беспрепятственно попадали в США. Такой обвинительный вердикт вынес суд присяжных в федеральном суде Нью-Йорке, сообщает Euronews.

Эти обвинения предусматривают обязательное минимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы и максимальное – пожизненное. Вынесение приговора назначено на 26 июня, однако адвокат Эрнандеса Сабрина Шрофф уже заявила, что будет подана апелляция.

В свою очередь прокурор Дэмиан Уильямс в своем заявлении выразил надежду, что обвинительный приговор «послужит сигналом для всех коррумпированных политиков, которые захотят пойти по аналогичному пути».

Он добавил, что у Эрнандеса «были все возможности стать силой добра в своем родном Гондурасе. Вместо этого он решил злоупотребить своим положением и страной ради личной выгоды и вступил в партнерство с одними из самых крупных и жестоких организаций наркоторговцев в мире».

55-летний Эрнандес был президентом Гондураса два срока, с 2014 по 2022 годы. Он был арестован в своем доме в столице страны Тегусигальпе через три месяца после ухода с поста главы государства и экстрадирован в США в апреле того же года.

Американские прокуроры обвинили Эрнандеса в сотрудничестве с наркоторговцами еще в 2004 году, заявив, что он брал миллионные взятки, пройдя путь от сельского конгрессмена до президента Национального конгресса, а затем и до высшего поста в стране.

В своих показаниях на суде Эрнандес заявил, что деньги от наркобаронов получали практически все политические партии Гондураса, но отрицал, что сам брал взятки.

По его словам, его обвинители сфабриковали свои заявления в попытке добиться снисхождения к своим преступлениям.

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