Франкфурт впервые украшен в честь священного для мусульман месяца Рамазан

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Немецкий Франкфурт впервые украшает свою пешеходную зону в честь священного для мусульман месяца Рамазан, сообщает Euronews.

С вечера воскресенья полумесяцы, звезды, фонари, а также слова «Счастливого Рамазана» будут светиться на пешеходной, ресторанной улице Гроссе Бокенхаймерштрассе.