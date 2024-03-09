Франкфурт впервые украшен в честь священного для мусульман месяца Рамазан

Немецкий Франкфурт впервые украшает свою пешеходную зону в честь священного для мусульман месяца Рамазан, сообщает Euronews.
С вечера воскресенья полумесяцы, звезды, фонари, а также слова «Счастливого Рамазана» будут светиться на пешеходной, ресторанной улице Гроссе Бокенхаймерштрассе.
Франкфурт последовал примеру Лондона, который в прошлом году, первым из европейских городов, осветил в честь Рамазана площадь Пикадилли.
Мэр Франкфурта Наргесс Эскандари-Грюнберг заявила: «Это огни единения: против предрассудков, дискриминации, антимусульманского расизма, а также антисемитизма».
Около 15 процентов жителей Франкфурта исповедуют ислам, это самый высокий процент мусульманского населения из крупных немецких городов.