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Франкфурт впервые украшен в честь священного для мусульман месяца Рамазан

Франкфурт впервые украшен в честь священного для мусульман месяца Рамазан

Немецкий Франкфурт впервые украшает свою пешеходную зону в честь священного для мусульман месяца Рамазан, сообщает Euronews.

С вечера воскресенья полумесяцы, звезды, фонари, а также слова «Счастливого Рамазана» будут светиться на пешеходной, ресторанной улице Гроссе Бокенхаймерштрассе.

Франкфурт последовал примеру Лондона, который в прошлом году, первым из европейских городов, осветил в честь Рамазана площадь Пикадилли.

Мэр Франкфурта Наргесс Эскандари-Грюнберг заявила: «Это огни единения: против предрассудков, дискриминации, антимусульманского расизма, а также антисемитизма».

Около 15 процентов жителей Франкфурта исповедуют ислам, это самый высокий процент мусульманского населения из крупных немецких городов.

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