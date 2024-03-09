Америка выделяет деньги в обмен на военное присутствие

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Конгресс США одобрил выделение $7,1 млрд на финансирование в течение еще 20 лет договора о свободной ассоциации с Маршалловыми Островами, Микронезией и Палау в рамках работы по противодействию влиянию Китая в регионе, сообщила газета Financial Times.

Договор о свободной ассоциации был ратифицирован Конгрессом США в 1986 году и неоднократно продлевался. Согласно документу, Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы Острова и Палау входят в свободную ассоциацию с США.

Договор предполагает, что США получают исключительное право военного доступа на эти территории в обмен на экономическую поддержку. $7,1 млрд будут выделены из $460 млрд, заложенных для частичного финансирования правительства.

Как отмечает FT, по площади Маршалловы Острова, Микронезия и Палау «крошечны», однако их территориальные воды охватывают около 4 тыс. км, предоставляя США доступ в Тихоокеанскому региону. По данным газеты, американским военным разрешено размещать на этих территориях ракеты и радиолокационные станции дальнего обнаружения. Также США предоставляется пространство для испытаний баллистических ракет.

1 февраля Nikkei Asia сообщала, что военно-морские силы США впервые за два года разместили в западной части Тихого океана три авианосца. Решение было принято на фоне опасений США из-за «растущей угрозы» от Китая и Северной Кореи, писало издание. В 2024 году США планируют разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности.