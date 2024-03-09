Стало известно, кому звонит Байден перед сложными решениями

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Президент США Джо Байден при принятии важных решений обращается за советом к политикам, которые имеют опыт работы с избирателями и зависят от их голосов, в частности к сенаторам, сообщает The Washington Post. Издание в преддверии выборов президента публикует серию статей о Байдене как главе государства, основанную на интервью с более чем сотней нынешних и бывших сотрудников Белого дома, политических союзников и противников, а также его близкими друзьями.

Собеседники газеты рассказали, что Байден предпочитает выслушать мнение сенаторов или других политиков, занявших свои посты в результате голосований, будь то демократ или республиканец, действующий или вышедший на пенсию, городской или сельский политик.

При обсуждении идей он часто требует привести именно мнение политиков, в то же время когда политические советы дают «неполитические» помощники Байдена, президент напоминает им, что они не баллотировались на этот пост.

Также Байден для принятия решений сначала запрашивает у своих сотрудников информацию на детальном уровне, включая конкретные затраты и сроки, что, по словам коллег, может быть вызвано подозрением, что помощники президента не предоставляют ему полную картину, ограничивая возможности. Помощники Байдена рассказали, что он часто ведет себя как сенатор, которым он был, и вмешивается в дела, которые, по их мнению, слишком мелкие для президента.

В статье приводятся несколько случаев, кода президент США требовал в ходе обсуждения какой-либо инициативы позвонить кому-то из избиравшихся политиков, в частности сенаторам. Один из друзей Байдена, к которому он обращался за рекомендацией, сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс заявил, что американский президент, как бывший сенатор, понимает, что при принятии решения они берут на себя ответственность перед выбравшими их людьми и должны объяснить свои действия. «Поэтому он прислушивается к людям, которые баллотировались на выборах и которые понимают разницу между абстрактной политикой и тем, что происходит в реальном мире», — пояснил Кунс.