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Дэвид Кэмерон рассказал о возможных последствиях войны в Украине для Запада

Дэвид Кэмерон рассказал о возможных последствиях войны в Украине для Запада

Конфликт России и Украины может развиваться по двум сценариям, поражение Киева станет дестабилизирующим фактором для Европы с ростом недоверия между странами и будет означать бóльшую неопределенность в мире, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Если одному хулигану сойдет с рук необоснованная агрессия, другие хулиганы последуют за ним», — объяснил Кэмерон.

При другом варианте Украина может суметь «оттеснить Россию и достичь справедливого мира», предположил он. По его мнению, такое развитие событий показало бы: «агрессия того не стоит».

«Тогда мы увидим блестящее будущее с более сильным НАТО, объединенным трансатлантическим сообществом, ростом и процветанием», — подчеркнул министр.

Кэмерону в ходе интервью указали, что его слова о дальнобойном оружии — аргумент для Германии, чтобы все-таки передать Украине ракеты TAURUS. «Я не могу, хоть убей, комментировать это. Серьезно: здесь каждая страна должна принять суверенное решение», — пояснил он и подчеркнул, что считает использование Украиной британских ракет Storm Shadow (аналог TAURUS) успешным.

Министр заверил, что Лондон готов тесно сотрудничать с Берлином по любым вопросам, чтобы помочь Киеву и рассмотреть все варианты сотрудничества для достижения максимальной эффективности. «Но я не буду приводить никаких подробностей и рассказывать нашим оппонентам, что мы планируем делать», — резюмировал он.

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