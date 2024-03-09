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CNN сообщил о подготовке США к ядерному удару России по Украине

CNN сообщил о подготовке США к ядерному удару России по Украине

В конце 2022 года США начали «тщательную подготовку» к возможному ядерному удару России по территории Украины, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на CNN и двух высокопоставленных американских чиновников.

Собеседники телеканала заявили, что администрация президента США Джо Байдена была обеспокоена вероятностью российского удара по Украине тактическим ядерным оружием. Один из чиновников сказал CNN, что опасения Белого дома не были основаны на гипотетическом сценарии, они были подкреплены «некоторой информацией, которую мы получили».

«Мы должны были спланировать все так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это немыслимое событие действительно произойдет»,— заявил собеседник телеканала. Другой чиновник заявил, что с конца лета по осень 2022 года Совет национальной безопасности США провел ряд совещаний, чтобы разработать план действий на случай либо четких признаков подготовки ядерного удара, либо если удар уже нанесен.

Источники CNN заявили, что потенциальным «спусковым крючком» для решения нанести по Украине ядерный удар для России могло бы стать, например, попадание российских войск в окружение. Кроме того, одним из сценариев, при котором руководство РФ могло бы рассмотреть удар по территории Украины, является возникновение экзистенциальной угрозы для России, передает телеканал. Такой угрозой российские власти могут посчитать потерю занятых российской армией территорий, считают собеседники CNN.

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