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Анила Али: Мир не слышит голоса мусульманских женщин

Анила Али: Мир не слышит голоса мусульманских женщин

На сегодняшний день мир не слышит голоса мусульманских женщин, но женщины должны быть частью миростроительства, сказала председатель Американского совета по расширению прав и возможностей мусульманок и женщин других конфессий Анила Али на панели «Матрица гендерной исламофобии: репрессии и сопротивление мусульманок, гендер и общество» в рамках конференции «Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году» в Баку.

Она отметила, что насилие в отношении женщин не только наносит серьезный ущерб исламу, но и усиливает исламофобию.

«Сегодня верующие женщины создают свои организации, принимают участие в вопросах миростроительства, что очень важно. Нам нужен прочный мир, и женщины также должны быть ведущей силой этого процесса».

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