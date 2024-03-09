Анила Али: Мир не слышит голоса мусульманских женщин

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На сегодняшний день мир не слышит голоса мусульманских женщин, но женщины должны быть частью миростроительства, сказала председатель Американского совета по расширению прав и возможностей мусульманок и женщин других конфессий Анила Али на панели «Матрица гендерной исламофобии: репрессии и сопротивление мусульманок, гендер и общество» в рамках конференции «Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году» в Баку.

Она отметила, что насилие в отношении женщин не только наносит серьезный ущерб исламу, но и усиливает исламофобию.

«Сегодня верующие женщины создают свои организации, принимают участие в вопросах миростроительства, что очень важно. Нам нужен прочный мир, и женщины также должны быть ведущей силой этого процесса».