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Затраты на восстановление сектора Газа оценены в $90 млрд

Затраты на восстановление сектора Газа оценены в $90 млрд

На восстановление сектора Газа, разрушенного из-за обстрелов израильских военных, понадобится более $90 млрд, пишет газета «Коммерсант», приводя слова  президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Он заявил, что Египет «не может предать палестинский народ и будет делать все возможное для его защиты и поддержки».

По словам господина ас-Сиси, Египет начал доставлять гумпомощь жителям анклава по воздуху из-за трудностей, возникших при ее транспортировке по суше. Он убежден, что конфликт в Газе «является вызовом как Египту, так и всему региону». «Мы переживаем кризисы, но продолжаем сохранять в неприкосновенности границы страны и на юге, и на других направлениях»,— отметил Абдель Фаттах ас-Сиси.

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