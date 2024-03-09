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В КНР посчитали ситуацию с безопасностью страны нестабильной

В КНР посчитали ситуацию с безопасностью страны нестабильной

Неопределенность в сфере безопасности Китая возрастает, проблемы с сепаратизмом серьезны, военные задачи страны сложны и многообразны, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны КНР У Цянь, который прокомментировал планы правительства Китая увеличить в 2024 году военный бюджет на 7,2%.

«Ситуация с антисепаратистской борьбой внутри страны сложна и серьезна, ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной и неопределенной. Задачи военной борьбы являются трудными и многообразными», – сказал У Цянь журналистам на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. «Мир далек от великой гармонии, армию необходимо укреплять», – отметил представитель оборонного ведомства.

Он указал, что национальная оборона является гарантией безопасности, выживания и развития страны и тесно связана с благополучием народа. «Оборонные расходы Китая открыты, прозрачны, разумны и уместны», – подчеркнул он.

«Китайское правительство придерживается принципа скоординированного развития национального оборонного строительства и экономического строительства и рационально определяет масштабы расходов на национальную оборону», – указал У Цянь. Он добавил, что по сравнению с такими военными державами, как США, расходы Китая на оборону относительно невелики.

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