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Ильхам Алиев: Исламофобия является частью государственной политики ряда западных стран

Ильхам Алиев: Исламофобия является частью государственной политики ряда западных стран

Исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими.

Об этом говорится в публикации на официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальной сети «Х».

«На долю этих стран приходится 80 процентов случаев проявления исламофобии в мире за последний год. В некоторых европейских странах, где исламофобия достигла высочайшего уровня и насаждается в качестве официальной идеологии, сожжение нашей священной книги – Корана, публикация карикатур на Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова», – отметил глава государства.

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