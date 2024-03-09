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Офицер разведки объяснил, как Макрон пытается втянуть США в войну с Россией

Офицер разведки объяснил, как Макрон пытается втянуть США в войну с Россией

Делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

«Это его глупая игра. Во-первых, Франция не располагает достаточной военной силой для развертывания, чем-либо значимым для Украины. Таким образом, Франции понадобится помощь других стран НАТО, которые хотели бы направить войска. Что произойдет, когда они вступят в бой с Россией? Что произойдет, когда Россия уничтожит эти войска? Затем Франция закричит: «НАТО, приходи к нам на помощь!» – сказал Риттер.

По его словам, такие действия Франции создадут «ловушку» для Вашингтона, который будет вынужден прийти на помощь своим союзникам по НАТО.

«Мы не можем этого допустить. Мы не можем допустить возникновения ситуации, когда европейский лидер принимает решения, которые в конечном итоге приведут к тому, что США вступят в войну с Россией», – подчеркнул он.

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