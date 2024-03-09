Британский эксперт: Мусульмане подвергаются серьезному давлению

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Мы, мусульмане, знаем, что происходит. В этом смысле мы должны узнать корень проблемы, предпринять шаги для ее решения. Об этом заявил британский эксперт, автор монографии по исламофобии Мохаммед Садек Хамид во время панельной дискуссии на международной научной конференции «Защита разногообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

«Исламофобия-это вызов, как социальный, так и глобальный. Это стало обычной формой политического дискурса. В результате мусульмане подвергаются серьезному давлению. Мы видим разжигание ненависти в выступлениях против мусульман, которые в последние годы приобрели еще больший размах. В Европе этого не должно быть. Очень жаль, что такое происходит», – добавил он.