Второй день международной научной конференции по борьбе с исламофобией в Баку

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В Баку проходит 2-й день международной научной конференции «Защита разногообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

На второй день конференции, организованной Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений, Форумом межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группой, запланированы отдельные панельные дискуссии.

Отметим, что в конференции принимают участие до 130 ученых из 30 стран мира, эксперты международных организаций, представители духовенства и неправительственных организаций.

В обсуждениях участвуют эксперты, представители государственных учреждений, лидеры религиозных общин, государственные чиновники и дипломаты.