США готовят Украине сюрприз

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Украинский конфликт закончится в этом году «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США, что будет выражаться в разделе Украины, с таким утверждением выступил обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата, сообщает РИА Новости.

Октябрьский сюрприз — этим выражением в США принято называть событие, которое обычно происходит за месяц до президентских выборов в ноябре и может повлиять на исход голосования.

«Чем закончится российско-украинский конфликт? Октябрьским сюрпризом. Украина, ставшая независимой 24 августа 1991 года, будет распущена, и возникнет Новая Украина на основании одностороннего заявления нынешнего правительства Украины при поддержке высшего военного командования», — говорится в статье.

Территория нового государства, предполагает автор, будет совпадать с той, которую фактически контролирует Киев. По мнению обозревателя, Россия уже добилась большей части своих стратегических целей, присоединив Крым в 2014 году и обеспечив к нему «сухопутный коридор» в 2022-м.

«Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически, экономически и социально (т.е. этнически, лингвистически и культурно); и будет иметь явно защищаемые границы», — предполагает автор.

Также, по словам обозревателя, окажется удовлетворен и интерес России в нейтралитете Украины, что будет проявляться в ее «стратегической автономии».

«Новая Украина будет иметь стратегическую автономию, чтобы отделиться от сферы влияния России, не присоединяясь к экономическим и военным блокам, таким как ЕС и НАТО», — полагает Тата.