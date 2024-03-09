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СБ ООН призвал к прекращению огня в Судане в период Рамадана

СБ ООН призвал к прекращению огня в Судане в период Рамадана

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Судане в период священного для мусульман месяца Рамадан.

За подготовленный Великобританией документ проголосовали 14 из 15 членов Совбеза. Россия воздержалась.

Документ, с текстом которого удалось ознакомиться ТАСС, состоит из четырех пунктов, в первом из них содержится «призыв к немедленному прекращению боевых действий в период священного месяца Рамадан». Кроме того, резолюция призывает обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в том числе через границу. Документ также побуждает личного посланника генсекретаря ООН по Судану Рамтана Ламамру выступать посредником в координации усилий по установлению мира.

В соответствии с мусульманским лунным календарем Рамадан в 2024 году начнется с заходом солнца 10 марта и продлится до 9 апреля.

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