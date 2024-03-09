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Тереза Мэй не будет участвовать в выборах в британский парламент

Тереза Мэй не будет участвовать в выборах в британский парламент

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет участвовать в предстоящих выборах в британский парламент. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на ее странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«После долгих тщательных размышлений, я поняла, что, заглядывая в будущее, я больше не смогу выполнять свою работу в качестве члена парламента так, как я считаю правильным и чего заслуживают мои избиратели. Поэтому я приняла трудное решение не принимать участие в следующих всеобщих выборах», — заявила Мэй.

Экс-премьер объяснила свое решение занятостью, в том числе работой в Глобальной комиссии по современному рабству и торговле людьми, которая была создана в 2022 году.

Мэй также заверила, что продолжит «усердно работать на благо всех своих избирателей» до всеобщих выборов. Кроме того, она сообщила, что будет работать со своим преемником, «чтобы обеспечить победу консерваторов в Мейденхеде» (город на юге Англии, от которого была избрана Мэй).

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