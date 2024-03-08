Эрдоган принял Зеленского (видео)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в резиденции Долмабахче в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом В.Зеленский написал на своей странице в соцсети Х.

На встрече состоялось детальное обсуждение продолжающейся российско-украинской войны, последней ситуации относительно продолжения «Зерновой сделки» и мира в регионе.

Украинский лидер отметил, что обе страны работают вместе для достижения безопасности судоходства в Черном море, что «прежде всего необходимо для глобальной продовольственной безопасности».

