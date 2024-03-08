МИД: Франция не имеет права обвинять Азербайджан

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Франция, которая грубо нарушает права человека и в которой широко распространены взяточничество и коррупция в законодательных структурах, исламофобия, а также ряд других нарушений прав человека, не имеет морального права выдвигать обвинения в адрес Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Мы решительно отвергаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции от 8 марта о том, что в Азербайджане якобы подвергается нападкам свобода мысли и печати и проводятся необоснованные аресты. Мы рассматриваем подобные необоснованные и предвзятые заявления как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти.

Франция, которая грубо нарушает права человека, убивает протестующих во время беспорядков, в законодательных структурах которой широко распространены случаи взяточничества и коррупции, случаи исламофобии и нападений на мусульман, и которая не предпринимает никаких мер против нарушений прав человека, не имеет никакого морального права предъявлять претензии к Азербайджану.

В Азербайджане полностью обеспечиваются фундаментальные права и свободы, а также свобода СМИ. Еще раз требуем от французской стороны не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.