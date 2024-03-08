Эрдоган: Израильское правительство во главе с Нетаньяху – убийца

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на молодежном сборе TÜGVA.

В своем обращении к молодежи президент уделил особое место ситуации в Газе и израильско-палестинскому конфликту.

Эрдоган отметил, что происходящее в Газе перешло все границы. По словам президента, которые приводит «Анадолу», израильское правительство во главе с Нетаньяху – убийца.

Глава турецкого государства подчеркнул, что американские и европейские государства, которые поощряют и поддерживают Израиль, вошли в историю как покровители убийц женщин и детей.

Президент Эрдоган продолжил свое выступление следующими словами: «ХАМАС определенно не является организацией, как они утверждают. Напротив, это движение сопротивления, которое защищает свою родину и земли ценой своей жизни».

Президент напомнил, что Турция продолжает усилия для прекращения огня и установления прочного мира. Он добавил, что ведутся переговоры со всеми сторонами, чтобы обеспечить единство палестинцев.