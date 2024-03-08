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Самира Ахмед: Проявления исламофобии негативно влияют на ментальное здоровье студентов-мусульман

Самира Ахмед: Проявления исламофобии негативно влияют на ментальное здоровье студентов-мусульман

Проявления исламофобии негативно влияют на ментальное здоровье студентов-мусульман.

Об этом заявила исполнительный директор Института семьи и молодежи (США) Самира Ахмед на пленарном заседании в рамках проходящей в Баку международной конференции «Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

«Учащиеся-мусульмане чувствуют разницу, другое к себе отношение, и это проявляется в виде микроагрессии на ежедневной основе. Будь то неточная информация об успехах в учебе, предположения и стереотипы, сделанные об их способностях, или даже сомнения в объективности их суждений по определенным темам. Это приводит к тому, что студенты колледжа проявляют осторожность в академических пространствах, к большему самоконтролю за своим поведением и не полностью аутентичному участию в академическом дискурсе», – приводит «Репорт» ее слова.

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