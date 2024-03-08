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Найдены крупнейшие источники антивещества во Вселенной

Найдены крупнейшие источники антивещества во Вселенной

«Сегодня, 8 марта, в ведущем мировом астрофизическом журнале The Astrophysical Journal опубликована статья белорусских ученых центра «Квантовая оптика и квантовая информатика» Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, в которой сообщается о крупнейших источниках антиматерии во Вселенной»,- следует из сообщения БЕЛТА.

Николай Прокопеня и Григорий Верещагин показали, что такими источниками являются удивительно компактные нейтронные или кварковые звезды, с диаметром в 10 км – в 100 тыс. раз меньше диаметра Солнца.

Рожденные в результате гравитационного сжатия, эти сверхплотные астрономические карлики выталкивают наружу электроны, создавая вокруг себя слой из электронов, обеспечивая тем самым свою электронейтральность.

При этом напряженность электрического поля, создаваемого этим слоем электронов, гигантская – 1018 В/м, превышающая в сотни миллиардов раз величину напряженности электрического поля при грозовом разряде в земной атмосфере.

В таких сверхсильных полях из вакуума рождается антиматерия в виде позитронов и материя в виде электронов, рассказали в Национальной академии наук Беларуси.

Возможность данного процесса была предсказана еще в 1951 году одним из создателей квантовой электродинамики Джулианом Швингером, получившим Нобелевскую премию по физике в 1965 году. Однако в каких объектах и какой мощностью создается антиматерия, было не ясно.

Проведенное белорусскими учеными компьютерное моделирование позволило оценить количество рождаемых пар молодыми нейтронными и кварковыми звездами. Этот результат позволяет понять природу светимости и механизмы энерговыделения таких астрофизических явлений, как космологические гамма-всплески и мягкие повторяющихся гамма-всплески, которые не только определяют общую картину нашей Вселенной, но и влияют на биологические процессы на Земле, являясь одним из источников происходящих мутаций в ДНК.

Данная работа является первой публикацией белорусских ученых в журнале The Astrophysical Journal, издаваемом с 1895 года.

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