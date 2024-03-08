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Очередное судно возле побережья Йемена подверглось нападению

Очередное судно возле побережья Йемена подверглось нападению

Неизвестные напали на судно у побережья Йемена, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил Уведомление об инциденте в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Там порекомендовали соблюдать судам осторожность и сообщать о любой подозрительной активности. В Уведомлении инцидент обозначается как нападение.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что повстанцы-хуситы выпустили две ракеты по кораблю Sea Champion с гуманитарной помощью Йемену. Отмечалось, что йеменские мятежники выпустили две противокорабельные баллистические ракеты, одна из которых взорвалась недалеко от корабля.

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