Певица улучшила прогноз роста ВВП Сингапура

278 Просмотров

Экономисты повысили прогноз роста ВВП Сингапура, некоторые связывают это с американской певицей Тейлор Свифт, которая выступает в городе-государстве с серией концертов в рамках своего мирового тура The Eras, пишет Bloomberg.

Агентство опросило нескольких экспертов (сколько именно, не уточняется). Они ожидают, что в первом квартале 2024 года ВВП Сингапура вырастет в среднем на 2,9%, а годовой рост составит 2,5%. Предыдущий прогноз предусматривал рост на 2,3%.

Со 2 по 9 марта у Свифт запланировано шесть концертов; уже состоявшиеся шоу собрали примерно по 50 тыс. зрителей, пишет Forbes. Экономист DBS Bank Чуа Хан Тенг отмечает рост инвестиций в сферу туризма и розничной торговли. «Расходы иностранных туристов вырастут, поскольку концерты Свифт в Сингапуре посетят большое число зарубежных фанатов», — сказал он Bloomberg. По оценке эксперта, выступления певицы принесут экономике страны около 300–400 млн сингапурских долларов ($225–300 млн), или 0,2% ВВП.