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Евросоюз передал Венгрии ранее заблокированные €75 млн

Евросоюз передал Венгрии ранее заблокированные €75 млн

Венгрия получила от Евросоюза еще около 30 млрд форинтов (более €75 млн), которые до последнего времени удерживались Брюсселем, продолжающим добиваться от Будапешта соблюдения принципа верховенства права, сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Венгрии Михай Варгу. Деньги поступили из фонда сплочения ЕС.

«Эти средства будут использованы в рамках операционной программы по окружающей среде и энергоэффективности», – отметил глава Минфина. По его словам, деньги пойдут на осуществление инвестиций, направленных на зеленый и цифровой переход экономики страны.

Министр уточнил, что общая сумма средств, привлеченных Венгрией из фонда сплочения из расчета на 2021-2027 годы, составляет уже €1,22 млрд. Таким образом, Венгрия опережает большинство членов ЕС по объему привлеченных средств, говорится в заявлении Варги на сайте Минфина. Программа по окружающей среде и энергоэффективности ЕС финансируется также из фонда развития регионов.

13 декабря Евросоюз объявил, что перечислит Венгрии из своего фонда сплочения €10,2 млрд. В то же время Брюссель продолжает блокировать около €20 млрд, причитающихся Будапешту, утверждая, что тот пока не выполнил все условия для их получения. Венгрия добивается разморозки этих средств и обвиняет руководство ЕС в том, что оно пытается удерживать их по политическим причинам, поскольку ему не нравится самостоятельная венгерская политика, в том числе подход к конфликту на Украине.

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