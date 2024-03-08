Эльшад Искендеров: В последние 50 лет западные страны развивают феномен исламофобии

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Акт вандализма, совершенный недавно в отношении памятника Хуршидбану Натаван во Франции, является вопиющим примером исламофобии.

Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эльшад Искендеров на промежуточной сессии «Мультикультурализм, ислам и теория столкновения цивилизаций: переосмысление исламофобии», организованной в рамках проходящей в Баку международной конференции на тему борьбы с исламофобией.

По словам Э.Искендерова, этот факт свидетельствует: исламофобия – реалии сегодняшнего дня. При этом представитель МИД добавил, что Азербайджан спас памятник Хуршидбану Натаван.

«Мир стремительно меняется, и исламофобия является «продуктом» многополярного мира. В последние 50 лет западные страны развивают феномен исламофобии. Они рисуют в обществе образ мусульман как террористов, якобы террористические акты совершаются исключительно мусульманами», – подчеркнул посол по особым поручениям.