К 2028 году в мире появятся живые мамонты

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Исследователи британской биотехнологической фирмы Colossal добились прогресса в своей работе по воспроизведению вымерших 4 тысяч лет назад шерстистых мамонтов — они создали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) слонов, которые потенциально могут быть превращены в любую ткань организма мамонтов, сообщает The New York Times (NYT).

По словам главы отдела биологических наук Colossal Эрионы Хисолли, получение таких клеток позволит не использовать клетки живых слонов и сделать большой запас яйцеклеток для дальнейших экспериментов.

Colossal начала свою деятельность в 2021 году. В ее планах — воссоздать шерстистых мамонтов к 2028 году. Эксперты собираются восстановить геном из найденных образцов, а пробелы заполнить при помощи ДНК современных азиатских слонов. Их геномы совпадают на 99,6%. Планируется, что эмбрионы подсадят к суррогатным матерям — слонихам.