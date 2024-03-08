Представитель США: На Западе студенты-мусульмане не уверены в своей безопасности

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На Западе студенты-мусульмане испытывают чувство беспокойства от безопасности.

Об этом исполнительный директор Института семьи и молодежи, представитель США Самира Ахмед сказала в ходе панельной дискуссии на проходящей в Баку международной научной конференции «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

Мусульмане постоянно подвергаются преследованиям в западных странах», – подчеркнула она.

Исполнительный директор отметила, что от таких ситуаций страдают и молодые мусульмане: «В результате студенты вынуждены бросать колледжи и университеты».