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Сотрудника разведки США арестовали за продажу секретов Китаю

Сотрудника разведки США арестовали за продажу секретов Китаю

Военнослужащий американской армии сержант Корбейн Шульц обвиняется властями СШАв продаже Китаю секретных военных документов, связанных с организацией обороны Тайваня, российско-украинским конфликтом и военными возможностями Пентагона. Об этом сообщает CBS News.

Сержант был арестован 7 марта и обвинен по шести пунктам, включая заговор и взяточничество. На службе в американской армии он находился с 2018 года, занимая должность аналитика разведки. С июня 2022 года он вступил в переписку по зашифрованным каналам с неизвестным лицом из Гонконга и стал за вознаграждение «сливать» ему секретные документы. Следствие полагает, что взамен сержант получил вознаграждение в размере $42 тысяч. В одном из сообщений он якобы сказал своему куратору: «Мне нужно вернуть мой второй BMW».

В числе прочего Шульц по запросу сообщника «отправлял информацию о высокомобильных артиллерийских ракетных системах, которые США отправляли Украине для использования против России».

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