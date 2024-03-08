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Пашазаде заявил, что свобода вероисповедания во Франции находится под серьезной угрозой

Пашазаде заявил, что свобода вероисповедания во Франции находится под серьезной угрозой

Согласно отчетам, мусульмане подвергаются дискриминации на европейском рынке труда, по месту жительства, в учебных заведениях. Во Франции постоянно проводятся акции против представителей исламской религии. Свобода вероисповедания в этой стране находится под серьезной угрозой.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время панельных обсуждений на международной научной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году» в Баку.

Он отметил, что хоть в Западных странах борьба с антиисламскими проявлениями ведется на государственном уровне, предотвратить ксенофобию до сих пор не удалось.

«Несмотря на то, что Европейский союз и различные международные организации постоянно осуждают этот факт, расистское движение продолжает расти и расширяться. Сегодня больше случаев ксенофобии и исламофобии наблюдается в странах Европы, в том числе Швеции, Дании, Франции, Нидерландах. В результате политики Запада в Средние века и современности, с целью предотвращения растущей миграции мусульман на этот континент даже создаются профашистские движения», – приводит его слова «Тренд».

Он упомянул, что карикатуры на исламского пророка, сожжение Священного Корана, случаи публичных оскорблений, агрессия против мечетей – это реальность Европы, постоянно говорящей о демократии.

«Ошибочная политика тех, кто объявляет ислам злом, за последние 30 лет ускорила миграцию мусульман в западные страны, что является следствием военных операций Запада на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке. Именно эти вооруженные интервенции заставляют людей покидать свои дома, в то время как экстремистские организации по всей Европе оказывают давление на вынужденных мигрантов из-за их эмиграции. Таким образом, причины, порождающие эмиграцию мусульман и исламофобию, являются горьким следствием политики одного и того же источника.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как ярый противник исламофобии, последовательно озвучивавший это на международной арене с самых высоких трибун, своими действиями и усилиями подтвердивший уважение к религиозно-духовным ценностям, во время выступления на одном из мероприятий Движения неприсоединения в Баку назвал абсолютно безответственным, неприемлемым оправдание случаев исламофобии под видом свободы выражения мнений.

Исходя из всего этого, Азербайджанское государство, являясь неотъемлемой частью исламского мира, исторически выступая мостом между Востоком и Западом, местом, где пересекаются цивилизации, вносит свой вклад в дело предотвращения исламофобии, которая является проявлением ксенофобии. Наша страна со всех авторитетных международных трибун демонстрирует позицию, которая постоянно выступает против исламофобии, а также против случаев христианофобии, антисемитизма, протестует против призывов к ненависти, решительно осуждает дискриминацию на религиозной почве. Являясь религиозным центром, мы активно отстаиваем эту позицию на всех международных форумах и платформах в плане межрелигиозного диалога и сотрудничества», – добавил А.Пашазаде.

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