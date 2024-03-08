Пашазаде заявил, что свобода вероисповедания во Франции находится под серьезной угрозой

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Согласно отчетам, мусульмане подвергаются дискриминации на европейском рынке труда, по месту жительства, в учебных заведениях. Во Франции постоянно проводятся акции против представителей исламской религии. Свобода вероисповедания в этой стране находится под серьезной угрозой.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время панельных обсуждений на международной научной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году» в Баку.

Он отметил, что хоть в Западных странах борьба с антиисламскими проявлениями ведется на государственном уровне, предотвратить ксенофобию до сих пор не удалось.

«Несмотря на то, что Европейский союз и различные международные организации постоянно осуждают этот факт, расистское движение продолжает расти и расширяться. Сегодня больше случаев ксенофобии и исламофобии наблюдается в странах Европы, в том числе Швеции, Дании, Франции, Нидерландах. В результате политики Запада в Средние века и современности, с целью предотвращения растущей миграции мусульман на этот континент даже создаются профашистские движения», – приводит его слова «Тренд».

Он упомянул, что карикатуры на исламского пророка, сожжение Священного Корана, случаи публичных оскорблений, агрессия против мечетей – это реальность Европы, постоянно говорящей о демократии.

«Ошибочная политика тех, кто объявляет ислам злом, за последние 30 лет ускорила миграцию мусульман в западные страны, что является следствием военных операций Запада на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке. Именно эти вооруженные интервенции заставляют людей покидать свои дома, в то время как экстремистские организации по всей Европе оказывают давление на вынужденных мигрантов из-за их эмиграции. Таким образом, причины, порождающие эмиграцию мусульман и исламофобию, являются горьким следствием политики одного и того же источника.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как ярый противник исламофобии, последовательно озвучивавший это на международной арене с самых высоких трибун, своими действиями и усилиями подтвердивший уважение к религиозно-духовным ценностям, во время выступления на одном из мероприятий Движения неприсоединения в Баку назвал абсолютно безответственным, неприемлемым оправдание случаев исламофобии под видом свободы выражения мнений.

Исходя из всего этого, Азербайджанское государство, являясь неотъемлемой частью исламского мира, исторически выступая мостом между Востоком и Западом, местом, где пересекаются цивилизации, вносит свой вклад в дело предотвращения исламофобии, которая является проявлением ксенофобии. Наша страна со всех авторитетных международных трибун демонстрирует позицию, которая постоянно выступает против исламофобии, а также против случаев христианофобии, антисемитизма, протестует против призывов к ненависти, решительно осуждает дискриминацию на религиозной почве. Являясь религиозным центром, мы активно отстаиваем эту позицию на всех международных форумах и платформах в плане межрелигиозного диалога и сотрудничества», – добавил А.Пашазаде.