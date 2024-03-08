92-летний медиамагнат Руперт Мердок женится на теще Абрамовича

291 Просмотров

92-летний медиамагнат Руперт Мердок собирается сыграть свадьбу с Еленой Жуковой, бывшей тещей российского магната Романа Абрамовича. Это будет его пятый брак, пишет New York Times.

Люди из окружения Мердока сообщили изданию, что он уже помолвлен с 67-летней Жуковой. Свадьба состоится в июне в поместье магната в Калифорнии.

О романе двух селебрити стало известно в августе 2023 года. Елену Жукову и Руперта Мердока заметили на свидании на побережье Корфу, затем они отправились на арендованную яхту Christina O.

Судя по всему, они познакомились через бывшую супругу Мердока Венди Денг, которая общается с Дарьей Жуковой (на ней с 2008 до 2017 года был женат Роман Абрамович) – дочерью Елены Жуковой.

Елена Жукова — молекулярный биолог, специалист по диабету, а также бывшая жена российского миллиардера Александра Жукова. Она преподавала в американском вузе, сейчас отдыхает на пенсии. В США она живет уже 30 лет, с тех пор как вместе с дочерью уехала из России в 1991 году.

Руперт Мердок — медиамагнат, владелец СМИ, кинокомпаний и издательств в США, Австралии, Европе, Латинской Америке и Азии. Основатель, председатель совета и CEO холдинговых компаний News Corp и 21st Century Fox. В прошлом году ушел с этих постов, передав управление своим детям.