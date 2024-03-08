Алиев: Франция открыто проводит политику дискриминации мусульман

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Франция, наряду со своей традиционной политикой неоколониализма, открыто проводит политику давления на мусульман и их дискриминации, организует различные исламофобские кампании. Об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму, а связывать терроризм и экстремизм с какой-либо религией, нацией, цивилизацией или этнической группой является ошибочным подходом, считает президент.

«Под прикрытием «светскости» [Франция] принимает законодательные акты и политические решения, направленные исключительно на ограничение прав и свобод мусульман. В этой стране мечети, мусульманские культурные центры и кладбища подвергаются различным формам осквернений, притесняются граждане-мусульмане», – сказано в обращении

По словам президента, в некоторых европейских странах, где исламофобия достигла высочайшего уровня и насаждается в качестве официальной идеологии, сожжение нашей священной книги – Корана, публикация карикатур на Пророка Мухаммеда и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова.

Президент также подчеркнул, что, к сожалению, некоторые западные институты, называющие себя демократическими, также ведут антиисламскую деятельность.

По его словам, сегодня Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии.

Азербайджан, добавил он, также является страной, страдающей от исламофобии.

«Хотя по предварительным расследованиям имеются данные о полном разрушении в период оккупации 65 мечетей, эти цифры, к сожалению, постепенно растут, и появляются многочисленные новые примеры армянского вандализма против исламского наследия», – отмечается в послании.

Глава государства также подчеркнул, что большое разочарование вызывает уничтожение исламского историко-культурного наследия Азербайджана на территории Армении.

«Азербайджан обратился к ЮНЕСКО с призывом направить в Армению техническую миссию для оценки состояния наших культурных и религиозных памятников, которые годами разрушались в этой стране. К сожалению, ЮНЕСКО до сих пор не отреагировала на этот призыв», – подчеркивается в послании главы государства.

В конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с исламофобией, который отмечается 15 марта, принимают участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.