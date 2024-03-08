Французское продолжение армянского вандализма

169 Просмотров

Французская политика в очередной раз «пробила дно». Памятник Хуршидбану Натаван, который ранее находился в парке «Азербайджан» французского города Эвиан, был вывезен оттуда и теперь доставлен в Культурный центр при посольстве Азербайджана. Сейчас идут работы по его установке в парке Культурного центра.

Допустим, что с точки зрения дипломатического протокола таким действиям возможно найти объяснение. Эвиан разорвал соглашение о побратимстве с городом Исмаиллы в Азербайджане, городской парк «азербайджанским» уже не будет и т.д. Но есть ещё одна сторона вопроса.

Это тот самый памятник Натаван, в отношении которого был совершен акт вандализма. Скульптуру азербайджанской поэтессы облили красной краской, кроме того, сломали нос. И вряд ли вандалы «ну совершенно случайно» выбрали именно памятник Натаван. То, что произошло в Эвиане — прямое продолжение вандализма, устроенного армянским и оккупантами на захваченных азербайджанских территориях. Хуршидбану Натаван вызывала и вызывает армянских националистов бешеную злобу — поэтесса, государственный деятель, наследница карабахских ханов… неспроста армянские захватчики разграбили её дом-музей в Шуши и усыпальницу карабахских ханов в окрестностях Агдама. Наконец, здесь нельзя не вспомнить, как в Шуше армянские оккупанты расстреляли бронзовый бюст поэтессы, а потом попытались металл. Азербайджану тогда удалось выкупить бронзовые билеты великих уроженцев города Шуша – Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля.

Сегодня эти памятники возвращены в освобожденную Шушу. Но, похоже, не только в Ереване, но и в Париже кое-кто не в силах примириться с победой Азербайджана. Вот и гадят по-мелкому.

Можно, конечно, порассуждать о «геополитических интересах» Франции, где после Сирии пинков и оплеух в Африке решили взять геополитические реванш и эффектно увести в западной лагерь некогда любимый форпост России, и даже найти объяснение, почему прижимистая Франция пытается расплатиться за любовь Арменией на азербайджанском треке. Просто даже здесь можно было соблюдать хотя бы элементарные правила приличия. Напомним: после инцидента с памятником Натаван в Эвиане прошло уже более двух месяцев. Но до сих пор французские правоохранительные органы не установили и не привлекли к ответственности вандалов.

Вандализм время от времени случается в многих городах. В том числе и политически мотивированный. Разного рода «экоактивисты», которые обливают томатным супом шедевры мировой живописи – пример на все времена. Безусловно, правительство страны не обязано и не может отвечать за действия каждого отдельно взятого уличного хулигана. Но если вандалов даже не пытаются искать и привлекать к ответственности – это уже позиция и политика государства. И ответственность за неё совсем другая. Особенно если акт вандализма совпал с разрывом соглашения о побратимстве Эвиана и Исмаиллы и выходящими за рамки приличия «обнимашками» Парижа и Еревана. Где уже у акта вандализма против памятника Натаван не просто политические корни – он воспринимается как часть политического «мейнстрима» Франции, а на фоне безнаказанности вандалов – тем более.

А это значит, что теми же методами, что и армянские мародёры на некогда оккупированных, а сегодня освобождённых землях, действует не только политическая верхушка армянской диаспоры во Франции – теперь так, к сожалению, действует Франция. Страна великих революционеров и гуманистов. Родина знаменитого «свобода, равенство, братство». Земля Вольтера, Руссо и Гюго. Где не нашлось место памятнику Натаван. Но зато 15 марта в Марселе собираются торжественно открыть бюст террориста Согомона Тейлеряна. Ровно в 103-ю годовщину убийства Талаата-паши.

Так что остается просто примириться с тем, что теперь на карте мира совсем другая Франция. С теми же границами, с тем же триколором, но вот считать её наследницей французской культуры и политических традиций уже не получится. А если и получится, то это в лучшем случае «традиции» Даладье и «вишистов».

Нурани, обозреватель