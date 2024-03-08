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США, Британия и Германия предупредили об угрозе в Москве в ближайшие 48 часов

США, Британия и Германия предупредили об угрозе в Москве в ближайшие 48 часов

Посольство США в России и МИД Великобритании предупредили о возможных терактах в Москве в течение 48 часов.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», – говорится в сообщении посольства США.

МИД Великобритании опубликовало аналогичное предупреждение.

Кроме того, оно рекомендует британцам воздержаться от любых поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с вторжением России в Украину.

«Ситуация в России является непредсказуемой», – отмечают в ведомстве, а также добавляют, что «туристическая страховка может быть аннулирована», если британцы отправятся в РФ вопреки рекомендациям.

Подобное предупреждение также опубликовало на своем сайте МИД Германии. Там отметили, что гражданам Германии и людям с двойным гражданством (российским и немецким) настоятельно рекомендовано не совершать поездки в Россию в ближайшее время.

Кроме того, на сайте указано, что 8 марта 2024 года посольство Германии в Москве и Генеральное консульство Санкт-Петербурга будут закрыты.

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