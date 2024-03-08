Муфтий призвал мусульман голосовать на выборах президента России

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Верующие мусульмане должны проголосовать на выборах президента РФ, это является их гражданским долгом, заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов.

«Мы призываем наших единоверцев выполнить свой гражданский долг – это очень важно, мы должны думать о будущем нашей страны», – сказал Аббясов на пресс-конференции.

По его словам, прошедший на днях съезд ДУМ Московской области также принял соответствующее решение, призвав единоверцев прийти на предстоящие выборы главы государства. «Сегодня есть все условия – хочешь, электронно проголосуй, нажав на кнопку телефона или какого-то гаджета, хочешь – приди на избирательный участок. Все возможности есть. Осталось только двигаться вперед, и, безусловно, для нас это важно», – добавил муфтий.