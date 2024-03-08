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Норвегия предоставила $153 млн на закупку снарядов для Украины

Норвегия предоставила $153 млн на закупку снарядов для Украины

Норвегия выделила 1,6 млрд норвежских крон (153 млн долларов) на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов в третьих странах. Об этом сообщило норвежское правительство в четверг, 7 марта.

«Украина остро требует большого количества артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять российскому вторжению. Норвегия поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и непосредственно от промышленности. Сегодня мы решили внести почти 1,6 млрд норвежских крон в инициативу артиллерийскими боеприпасами», – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Он добавил, что норвежская поддержка гарантирует полное финансирование инициативы Чехии.

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