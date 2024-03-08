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Единственный Airbus A320 армянской Fly Arna выведен из реестра воздушных судов страны

Единственный Airbus A320 армянской Fly Arna выведен из реестра воздушных судов страны

Единственный самолет Airbus A320, эксплуатируемый армянской авиакомпанией Fly Arna (ЗАО «Национальные авиалинии Армении») с арабским капиталом, выведен из реестра воздушных судов страны. Об этом сообщает издание Hetq.am

У авиакомпании, слухи о банкротстве которой муссируются уже несколько месяцев, в парке было два самолета Airbus A320(с регистрацией до 2027 года). Уже в ноябре прошлого года на балансе остался один самолет. Сама Fly Arna приостановку полетов объясняла операционными изменениями, пообещав в скором времени возобновить пассажирские рейсы.

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