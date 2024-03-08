Единственный Airbus A320 армянской Fly Arna выведен из реестра воздушных судов страны

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Единственный самолет Airbus A320, эксплуатируемый армянской авиакомпанией Fly Arna (ЗАО «Национальные авиалинии Армении») с арабским капиталом, выведен из реестра воздушных судов страны. Об этом сообщает издание Hetq.am

У авиакомпании, слухи о банкротстве которой муссируются уже несколько месяцев, в парке было два самолета Airbus A320(с регистрацией до 2027 года). Уже в ноябре прошлого года на балансе остался один самолет. Сама Fly Arna приостановку полетов объясняла операционными изменениями, пообещав в скором времени возобновить пассажирские рейсы.