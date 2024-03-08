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Азербайджан выслал Алексея Кунцевича в Россию

Азербайджан выслал Алексея Кунцевича в Россию

Объявленный в розыск Российской Федерацией гражданин был задержан и экстрадирован в эту страну.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению, ходатайство Генеральной прокуратуры России о привлечении к уголовной ответственности объявленного в межгосударственный розыск гражданина этой страны Кунцевича Алексея Олеговича, 1995 года рождения, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере, было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Так, 15 ноября прошлого года Кунцевич был задержан при прохождении пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с рядом международных документов было принято решение об экстрадиции задержанного.

Алексей Кунцевич в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции был передан полномочным органам России.

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