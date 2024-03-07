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Американский спецназ помогает ВСУ

Американский спецназ помогает ВСУ

Представители подразделений по проведению специальных операций ВС США в настоящее время оказывают поддержку украинским военным, но из-за пределов Украины. Об этом заявил помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер, выступая в Атлантическом совете.

«Насколько я понимаю, решение президента [США Джо Байдена] заключалось в том, чтобы в Украине не было [американских] военных. И это также касалось использования [военных] специальных операторов», – сказал Майер. При этом он указал, что из-за данных «ограничений» Пентагон вынужден был искать способы сотрудничества с украинскими военными, но «из-за пределов Украины». «Я думаю, что мы продемонстрировали большой результат в контексте Украины, имея возможность помогать нашим коллегам на расстоянии», – заявил представитель Пентагона.

Также Майер сообщил, что представители специальных структур США присутствовали на территории Украины до начала российской «специальной военной операции». «Краткий ответ – «да», – сказал он, отвечая на вопрос о том, находился ли американский спецназ на Украине.

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