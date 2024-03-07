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Гасанов встретился с обучающимися в Турции курсантами (фото)

Гасанов встретился с обучающимися в Турции курсантами (фото)

В рамках официального визита в Турецкую Республику делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым посетила Национальный университет обороны братской страны. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана

Министр обороны прошел перед почетным караулом и оставил памятную запись в Книге почетных гостей университета.

Поприветствовав азербайджанскую делегацию, ректор Национального университета обороны Турецкой Республики профессор Эрхан Афьонджу проинформировал об истории создания учебного заведения, системе образования и учебном процессе.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил важность сотрудничества с Турцией в области военного образования, как и в других областях, и взаимного обмена опытом.

На встрече в расширенном составе с участием делегаций были обсуждены вопросы дальнейшего расширения военного образования в рамках совместного сотрудничества, а также ряд тем, представляющих взаимный интерес.

Затем министр обороны встретился с военнослужащими, обучающимися в подведомственных университету учебных заведениях, поинтересовался уровнем их подготовки и дал свои рекомендации.

Генерал-полковник З.Гасанов рассказал о реформах, проводимых в нашей стране в направлении армейского строительства, а также о применении в азербайджанской армии модели ВС Турецкой Республики.

Министр обороны выразил уверенность в том, что обучающиеся здесь азербайджанские курсанты непременно станут специалистами, соответствующими современным требованиям, и, вернувшись на Родину после окончания учебного заведения, применят полученные знания и опыт во имя дальнейшего укрепления азербайджанской армии.

Официальный визит азербайджанской делегации, возглавляемой генерал-полковником З.Гасановым, в братскую Турцию продолжается.

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