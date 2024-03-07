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В Украине отмечают значимость развития транспортных связей с Азербайджаном (фото)

В Украине отмечают значимость развития транспортных связей с Азербайджаном (фото)

Укрепление транспортного сотрудничества между Азербайджаном и Украиной может способствовать развитию международного транспортного коридора Европа-Азия.

Об этом на встрече с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым заявил заместитель премьер–министра – министр по развитию сообществ, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает «Азертадж»

Министр отметил, что развитие транспортных связей между Украиной и Азербайджаном представляет исключительную значимость.

На встрече обсуждались вопросы развития перевозок через Черное море, обмена опытом между двумя странами в этой области, сотрудничества в рамках ГУАМ.

Посол Сеймур Мардалиев подробно проинформировал о гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине. Он отметил, что Азербайджан готов и дальше оказывать помощь Украине в инфраструктурных, социальных и гуманитарных проектах.

Министр в свою очередь поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь.

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