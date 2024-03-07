Зеленский распорядился о демобилизации «срочников»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации в апреле – мае 2024 года военнослужащих, проходящих срочную службу.

«Постановляю уволить в апреле – мае 2024 года в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, военная служба которых была продлена сверх установленных сроков», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента.