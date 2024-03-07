Президент Словении выразила Ильхаму Алиеву высочайшее почтение

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Президент Словении Наташа Пирц Мусар направила поздравление лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

От имени граждан Республики Словения и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента, желаю Вашей стране и народу постоянного прогресса и развития.

Очень рада тому, что Словения и Азербайджан поддерживают дружественные отношения. Уверена, что эти отношения будут углубляться.

Мы разделяем такие общие интересы, как урегулирование конфликтов путем переговоров и устранение важнейшего вызова – глобального климатического кризиса, мультилатерализм. Уверена, что Вы продолжите усилия в этом направлении, в частности, во имя обеспечения всестороннего развития Вашей страны и народа на фоне проведения Баку СОР29.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение.