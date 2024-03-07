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Азербайджан представил свой туристический потенциал в Марокко (фото)

Азербайджан представил свой туристический потенциал в Марокко (фото)

Посольство Азербайджана в Марокко провело презентацию о туристических возможностях страны для турагентств и туроператоров города Рабата.

Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

В презентации приняли участие руководители 16 туристических компаний Рабата, которые в основном занимаются организацией туров в зарубежные страны, а также генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines в Марокко Сейфулла Ильяс.

В ходе презентации посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов проинформировал гостей о туристическом потенциале, культуре и культурном наследии Азербайджана.

Н.Самедов также отметил, что в ближайшее время для марокканских туристических агентств будет организован ознакомительный тур в Азербайджан.

Говоря о статистических данных в сфере туризма между двумя странами, посол подчеркнул, что количество туристов, посетивших Азербайджан из Марокко в 2023 году, составляет 1740 человек, а увеличение количества марокканских туристов, посетивших нашу страну за первые два месяца текущего года, уже превышает прошлогодние показатели почти в 2,5 раза.

Следует отметить, что граждане Марокко имеют возможность получить электронную визу для посещения Азербайджана через систему «ASAN Visa».

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