Сотрудники дорожной полиции приступили к несению службы в Ханкенди (фото) |
Фидан и Салливан обсудили нормализацию отношений Баку-Ереван |
Азербайджан на «Евровидении» представит Фахри Исмаилов |
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Марта |
Власти Швеции подтвердили вступление страны в НАТО |
ООН положительно оценила подготовку Азербайджана к СОР29 |
Бербок требует больше дальнобойного оружия и боеприпасов для Украины |
Экс-депутат Абдуллаев стал фигурантом нового уголовного дела |
Нетаньяху хочет расширить зону боев в Газе |
Главное Экономика

SOCAR и «Татнефть» подписали соглашение о взаимной деятельности (фото)

SOCAR и "Татнефть" подписали соглашение о взаимной деятельности (фото)

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшан Наджаф встретился в Татарстане с генеральным директором ОАО «Татнефть» Наилем Магановым, говорится в сообщении SOCAR.

В рамках визита SOCAR и ОАО «Татнефть» подписали соглашение о взаимной деятельности в сфере нефтехимии и меморандум о взаимопонимании по совместной работе в нефтяной сфере, а также обсудили развитие человеческого капитала и перспективные совместные направления деятельности.

В ходе визита делегация SOCAR посетила комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», а также другие предприятия ОАО «Татнефть и ознакомилась с производственным процессом.

Теги:
Из этой рубрики
В Украине отмечают значимость развития транспортных связей с Азербайджаном (фото)
Экономика

В Украине отмечают значимость развития транспортных связей с Азербайджаном (фото)

2024/03/07, 22:10
Азербайджан представил свой туристический потенциал в Марокко (фото)
Экономика

Азербайджан представил свой туристический потенциал в Марокко (фото)

2024/03/07, 21:23
SOCAR и "Татнефть" подписали соглашение о взаимной деятельности (фото)
Экономика

SOCAR и «Татнефть» подписали соглашение о взаимной деятельности (фото)

2024/03/07, 20:42
ООН положительно оценила подготовку Азербайджана к СОР29
Экономика

ООН положительно оценила подготовку Азербайджана к СОР29

2024/03/07, 20:01
Азербайджан показал свои туристические возможности в Германии (фото)
Экономика

Азербайджан показал свои туристические возможности в Германии (фото)

2024/03/07, 19:51
Асадов обсудил с представителями ВБ стратегию Азербайджана по переходу на "зеленую" энергию
Экономика

Асадов обсудил с представителями ВБ стратегию Азербайджана по переходу на «зеленую» энергию

2024/03/07, 19:38
Авиарейсы "ИрАэро" свяжут Баку и Владикавказ
Экономика

Авиарейсы «ИрАэро» свяжут Баку и Владикавказ

2024/03/07, 19:04
Глава армянского минфина боится выхода страны из ЕАЭС
Экономика

Глава армянского минфина боится выхода страны из ЕАЭС

2024/03/07, 18:58
Джаббаров и Решетников обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Экономика

Джаббаров и Решетников обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

2024/03/07, 15:39