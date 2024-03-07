Владанка Андреева: COP29 станет идеальной платформой

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В рамках COP29 Представительство ООН пригласит экспертов в Азербайджан и предоставит им свои предложения по адаптации к изменению климата.

Об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на панельной дискуссии в Университете ADA, посвященной изменению климата и роли женщин.

«COP29 станет идеальной платформой для повышения осведомленности о серьезности проблемы изменения климата. Важно привлечь и молодежь к борьбе с изменением климата. Мы должны действовать сообща», – приводит АПА слова представителя ООН.